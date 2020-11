Un estudi apunta les pautes a seguir per la restauració per mantenir a ratlla els contagis

La revista Nature ha publicat un estudi del qual s'han fet ressò diversos mitjans i que confirma l'alta transmissió del virus a bars i restaurants, però també apunta quines pautes hauria de seguir el sector de la restauració per mantenir a ratlla la propagació del SARS-CoV-2. L’estudi, de les universitats d'Stanford i Northwestern, s’ha fet amb dades recopilades a través dels telèfons mòbils i “assegurant l'anonimat” de 98 milions de persones dels Estats Units. Amb aquestes dades recollides entre març i maig, els investigadors van crear models matemàtics sobre els riscos d’infecció en diferents llocs, en funció de l'estona que les persones s'hi quedaven i la quantitat de casos positius que s'hi donaven.



El model inclou 553.000 ubicacions diferents que s’agrupen en 20 categories. A més, prediu “amb exactitud” el recompte diari confirmat de casos en deu de les àrees metropolitanes més grans com Chicago, Nova York i San Francisco. Per exemple, a l'àrea metropolitana de Chicago, el model prediu que el 10% dels punts d'interès representen el 85% de les infeccions previstes.



De la mateixa manera, l'estudi permet determinar polítiques de reobertura més ajustades al risc de transmissió. Les dades deixen clar que els llocs tancats, amb poca ventilació i alta ocupació són punts de risc. Així, ara que les autoritats d'arreu del món, també les andorranes, negocien amb el sector de la restauració quins equilibris cal buscar per no acabar l'enfonsar els negocis, l'estudi deixa clar que una de les claus passa per reduir dràsticament l'aforament. Els investigadors posen d’exemple la ciutat de Chicago, on una reobertura total dels restaurants hauria suposat 600.000 noves infeccions, és a dir, tres vegades més que en altres tipus de locals. En canvi, en aquesta mateixa ciutat, si els restaurants obrissin amb només un 20% de l’aforament, hi hauria 120.000 infeccions noves.



L'estudi també prediu que els grups de població amb ingressos més baixos tenen més probabilitats d’infectar-se perquè no poden reduir la seva mobilitat de manera substancial i perquè els llocs que visiten tendeixen a ser més petits i més concorreguts. Això és el que passaria amb les botigues de queviures, on es detecta que hi ha fins a un 59% més de persones per metre quadrat i els clients s’hi estan un 17% més de mitjana. L’estudi no valora ni escoles ni transport públic.