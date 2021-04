Un estudi internacional situa Grandvalira entre les primeres estacions del món en dies d’esquí venuts

Andorra la VellaEl consultor suís Laurent Vanat ha presentat un any més el seu informe sobre el turisme de neu i muntanya que analitza la situació de l’industria de l’esquí a nivell internacional, en aquesta ocasió amb les dades de la temporada 2019-2020. Segons Vanat, la temporada passada va ser la “pitjor” dels últims 20 anys per al sector a causa de la crisi provocada per la pandèmia del Covid-19.

Segons aquest informe, Grandvalira és l’única estació del Pirineu entre les 15 primeres posicions. De fet, l’estació andorrana ha passat del lloc 14 en la temporada 2018-2019 al 13 en número de dies d’esquí venuts tot i que va haver de tancar un mes abans del que estava previst.

La passada va ser una temporada en què l’impacte global del Covid-19 va fer caure les visites a les estacions d’esquí en un 18%. Les més afectades van ser les d’Àsia i el Pacífic, on la disminució va assolir el 31%, mentre que a la resta del planeta la caiguda va fregar el 15%.

Vanat descriu la temporada 19-20 com “la pitjor del mil·lenni” i es mostra pessimista respecte la campanya 20-21, tot i que destaca que “la indústria segueix dedicada a oferir experiències extraordinàries als esquiadors”.