La meitat dels exempleats del Punt de Trobada volen treballar al nou centre comercial

El departament de recursos humans de Pyrénées ha dut a terme en les últimes setmanes més de 200 entrevistes personals amb extreballadors del Punt de Trobada. La xifra significa, aproximadament, que la meitat de la plantilla que fins fa poc treballava en aquest establiment ha presentat credencials per incorporar-se, tan aviat com reobri, a l’equip professional del nou centre comercial. Algunes de les més de 200 persones entrevistades ja s’han incorporat al Grup Pyrénées i està previst que a partir de gener i febrer se’n vagin incorporant més de manera progressiva fins a la reobertura.

Pyrénées ha obert una oficina de recursos humans a Sant Julià i una altra al despatx central dels grans magatzems a Andorra la Vella. Al febrer està previst que se n’obri una tercera a la Seu d’Urgell, aquesta darrera per facilitar el contacte amb treballadors transfronterers. Per informar-se sobre les ofertes laborals que es crearan al nou centre comercial, així com per presentar el currículum, s’ha de demanar cita prèvia a través de Whatsapp al telèfon 648 455.

Interès pel nou centre comercial

A banda d’extreballadors del Punt de Trobada, el departament de recursos humans de Pyrénées ha rebut 37 sol·licituds internes –empleats que actualment ja treballen al grup– per incorporar-se al nou centre comercial i 79 currículums de persones que actualment es troben en actiu en altres empreses i que volen canviar de feina.

En aquest sentit, fonts de recursos humans han destacat que la voluntat de Pyrénées és oferir a tota la seva plantilla present i futura –actualment d’unes 1.200 persones–, la possibilitat de progressar professionalment dins del grup desenvolupant la seva tasca en els diferents centres de treball que la companyia té a tot el país. Un d’aquests punts de treball serà, un cop reobri portes, el centre comercial lauredià, on està previst que es creïn al voltant de 500 llocs de treball.