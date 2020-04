Els experts preveuen ‘brots verds’ en l’economia de manera gradual

El document, un estudi preliminar de la consultora Deloitte basat amb informació de data 27 de març, en ple confinament, analitza l’impacte i escenaris de recuperació en el consum i la distribució a Espanya. En base a la hipòtesi que les mesures contra l’alerta sanitària es vagin relaxant a partir de juny, els sectors del 'retail', la restauració i l’oci serien els primers que experimentarien una recuperació més ràpida. Per contra, els sectors hoteler i de viatges haurien de fer front a una recuperació més lenta.

El treball destaca que amb tota probabilitat l’economia no es podrà refer en el que queda d’any. Només l’alimentació en serà l’excepció ja que en el marc de la crisi és l’únic sector que ha crescut.

Amb la retirada de les restriccions decretades per fer front a la pandèmia, l’economia entrarà en una fase d’estabilització durant la qual l’activitat es reprendrà gradualment. En aquesta fase es preveu que la restauració i l’oci experimentin una forta pujada, entre maig i juny, degut a que la gent tindrà ganes de sortir i oblidar el confinament. El comerç en general, un cop s’aixequi el confinament, també tindrà una pujada inicialment significativa com a conseqüència que moltes persones han posposat les seves compres fins a la fi de les restriccions.

Ben diferent es preveu l’escenari per als sectors hoteler i de viatges. El turisme de proximitat serà predominant en detriment de la llarga distància. A Andorra, a manca de turisme domèstic, s’haurà d’apostar per visitants d’Espanya i França per pal·liar la davallada en el sector.

A finals d’estiu, segons aquest treball preliminar, s’espera que la sensació de seguretat sanitària i higiene progressiva contribueixi a fer revifar tots els sectors, si bé s’estima que la campanya del proper Nadal serà més austera de l’habitual. Ara bé, de cara al 2021 s’espera que l’economia entri en una clara etapa de creixement i recuperació.