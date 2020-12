"Estem fent tard en la digitalització de les empreses"

El president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Miquel Armengol, ha estat el darrer personatge en passar per la secció de 'El test' del programa 'A l'alça', que posa a prova els principals actors econòmics i empresarials del país amb l'objectiu de conèixer-los una mica millor.

A tots els entrevistats se'ls hi pregunta què voldrien per a Andorra si poguessin demanar un desig. Davant la qüestió, Armengol, no va demanar ni l'aeroport a Grau Roig -potser és que el dóna per fet- ni una xarxa ferroviària: el que vol el president de la patronal és que les empreses "es modernitzessin molt més". Creu que el país està "fent tard en la digitalització de les empreses, perquè és una dinàmica molt més important en els negocis". En aquest sentit, creu que les lleis es podrien adaptar per obligar les empreses a fer aquest pas. "Falta dinàmica i molta agilitat", conclou.

Armengol va revelar durant la secció que la seva primera feina va ser amb el seu pare, que "tenia un negoci comercial i l'acompanyava a visitar els clients i distribuir la mercaderia". Amb els diners estalviats d'aquells primers sous, es va comprar un cotxe que va "pagar a terminis".

Preguntat sobre les debilitats del Principat, el president va insistir en la necessitat de diversificar l'economia i no "quedar ancorats en el sistema antic". Tot i això, creu que el país segueix sent atractiu perquè "és un gran 'dutty free' que activa l'instint de comprar".

A la secció 'El test', també se'ls pregunta en quin sector empresarial invertirien si tinguessin molts diners. El màxim responsable de la Cambra de Comerç, va assegurar que, "apostaria per empreses tecnològiques que dissenyen, per exemple, el software necessari per a un vehicle elèctric".