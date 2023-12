Fins a 150 km esquiables a Grandvalira durant Nadal

Andorra la VellaLes estacions de Grandvalira Resorts oferiran més de 150 quilòmetres esquiables per a les dates festives de Nadal que tot just s'inicien i comptaran amb totes les connexions entre els diferents sectors operatives. La intensa feina dels equips de terreny juntament amb la baixada de temperatura ha permès ampliar l'oferta esquiable als dominis andorrans, on els esquiadors es podran trobar una de les millors condicions dels Pirineus actualment. D'aquesta manera, Grandvalira comptarà amb 90 km de pistes d'esquí connectats, per la qual cosa es podrà esquiar des de Pas de la Casa fins a Canillo, passant per Grau Roig, Soldeu i El Tarter, Pal Arinsal oferirà 40 km i tindrà operativa la connexió entre els dos sectors a través del telefèric, i Ordino Arcalís posarà 23 quilòmetres a disposició dels esquiadors.

A més, les estacions esperen que les temperatures siguin propícies per a la producció de neu durant alguns dies, de manera que es pugui anar ampliant l'àrea esquiable durant les vacances de Nadal, sempre que la meteorologia ho permeti. Una de les pistes on s'està fent una intensa feina per poder obrir-la tan bon punt reuneixi les condicions és la mítica Avet, que es prepara de cara a la gran cita del 10 i 11 de febrer, amb la Copa del Món femenina d'esquí alpí. Així mateix, cal destacar que una de les zones que ja es va habilitar des de dissabte és la del Port Negre d'Arinsal, amb el nou telecadira, la gran novetat de la temporada a l'estació massanenca.

Cal recordar que les zones de debutants de les tres estacions compten amb unes condicions òptimes de neu, la qual cosa ofereix una excel·lent oportunitat a aquells esquiadors novells que es vulguin iniciar en la pràctica dels esports de neu. En aquest sentit, les escoles d'esquí de Grandvalira Resorts estan completament operatives oferint els seus serveis d'aprenentatge, tant en esquí, com snowboard, freestyle i freeride. Així mateix, aquesta oferta global de país prevista per a les festes de Nadal es pot gaudir amb el forfet únic Andorra Pass, que permet esquiar indistintament a tots els dominis: Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís.

Grandvalira, escollida la millor estació dels Pirineus

Les estacions de Grandvalira Resorts s'han fet amb el Top-10 dels prestigiosos premis Ski The East Awards, que estableixen un rànquing de les millors estacions d'Espanya, Andorra i del Pirineu francès a partir de les enquestes realitzades als clients. L'estació de Grandvalira ha estat la guanyadora i, per tant, escollida com la millor estació. Ordino Arcalís també ha pujat al podi situant-se en tercera posició, mentre que Pal Arinsal ha estat escollida la 6a millor estació d'un total de 50 estacions analitzades.

Les propostes alternatives a l'esquí, que formen part de l'experiència a Grandvalira Resorts, també han estat reconegudes i Grandvalira ha obtingut la primera posició en les categories d'estació "amb més i millors alternatives a l'esquí" i "amb la millor oferta de restauració". Finalment, Grandvalira també s'ha adjudicat el premi a la millor estació d'esquí "amb la millor festa i après-ski", on destaca l'oferta de L'Abarset.

Ordino Arcalís, per la seva banda, ha estat reconeguda com l'estació que "millor treballa les seves pistes" així com l'estació "amb el millor backcountry", que fa referència a les grans condicions que presenta l'estació per a la pràctica del freeride, una característica per a la qual ja és internacionalment reconeguda amb apostes com les del Freeride World Tour que cada any hi fa una de les seves parades.

Pal Arinsal ha estat guardonada en la categoria d'estació d'esquí "amb la millor oferta d'allotjament", que destaca l'ampli ventall de propostes d'allotjament de què disposa l'entorn de l'estació i que la fa ideal per a tot tipus de famílies.

Últims dies per adquirir els forfets de temporada a preu reduït

En aquest sentit, cal recordar que els forfets de temporada Andorra Pass i Nord Pass es poden aconseguir encara a preus reduïts fins al 22 de desembre. Amb l'Andorra Pass, els clients podran visitar les tres estacions andorranes durant la temporada, especialment durant aquestes festes de Nadal en llargues estades, escollint en cada moment aquella que millor els convingui i descobrir les particularitats que cada estació té per oferir, mentre que el Nord Pass permet esquiar de forma il·limitada durant la temporada a les estacions d'Ordino Arcalís i Pal Arinsal.