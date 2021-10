Fitch confirma el ràting de Crèdit Andorrà a ‘BBB-‘ i valora positivament l’acord per adquirir Vall Banc

Andorra la VellaFitch Ratings ha confirmat a Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini 'BBB-', després de l’avaluació feta arran de l’acord per adquirir Vall Banc, i ha valorat positivament l’operació. L’agència de qualificació destaca que amb aquesta adquisició el banc consolida la seva posició líder a Andorra pel que fa a actius i a quota de mercat en crèdits i dipòsits.

Els ràtings de Crèdit Andorrà estan avalats pel “lideratge en banca comercial i banca privada a Andorra, que es veurà reforçat per l’adquisició de Vall Banc, i la rendibilitat del negoci de banca privada internacional”, exposa Fitch, i afegeix que “l’estratègia per adquirir Vall Banc, des del punt de vista del model de negoci, és positiva per a Crèdit Andorrà, ja que ha de permetre incrementar la capacitat de generació de beneficis”.

L’agència també posa en relleu que l’acord permetrà generar sinergies i incrementar l’eficiència a mitjà termini, i remarca la similitud en el model de negoci d’ambdós bancs i la recuperació de l’economia andorrana com a palanques d’èxit de la integració. “L’actual posició de fortalesa de Crèdit Andorrà a Andorra es veurà encara més reforçada un cop feta la integració”, conclou Fitch.

Amb aquesta adquisició, Crèdit Andorrà accelera els objectius contemplats en el seu Pla Estratègic 2021-2023 i reforça la seva fortalesa en les principals magnituds del negoci. “Aquesta adquisició permetrà al Banc assolir els objectius previstos per al 2023 amb antelació”, recull l’agència en el seu informe, en el qual també valora positivament la previsió de l’entitat de tancar aquest exercici 2021 amb prop de 23.000 milions d’euros de volum de negoci, xifra molt per sobre de les previsions del seu Pla estratègic 2021-2023. Com a resultat de l’operació de compra de Vall Banc, Crèdit Andorrà avança gairebé dos anys la consecució dels seus objectius estratègics. Aquesta adquisició representa un impuls per assolir l’objectiu fixat per al 2023 de generar uns beneficis recurrents de 40 milions d’euros.

Xavier Cornella, conseller executiu i director general del Grup Crèdit Andorrà, ha expressat que "és un fet molt rellevant que Fitch avali i valori positivament aquesta operació que ens ha de permetre continuar creixent i enfortir encara més la nostra entitat. L’operació reforça el nostre lideratge, que es tradueix en més servei i oferta de valor als nostres clients, i en compromís amb el progrés econòmic i social d’Andorra i la seva gent".