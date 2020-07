El fons d’art de Crèdit Andorrà estrena nou espai web

Crèdit Andorrà ha renovat i ampliat el web del fons d’art (www.artcreditandorra.com), dins la línia estratègica de digitalització de productes i serveis que impulsa des dels darrers anys i que li ha suposat el reconeixement de Millor banc digital d’Andorra, concedit recentment per Global Banking & Finance Review.

Un disseny modern i una navegació adaptada al contingut són els trets diferencials del nou espai web, per fer que l’experiència d’usuari sigui satisfactòria al màxim. El nou web mostra les cinc categories d’obres que integren el fons d’art de Crèdit Andorrà: pintura, escultura, dibuix, rellotge català i numismàtica antiga.

El nou web concedeix el protagonisme a la important col·lecció de quadres dels autors més representatius de l’època daurada de la pintura catalana de final del segle XIX i principi del XX, els anomenats artistes de la modernitat, entre els quals es compten Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Hermen Anglada Camarasa i Joaquim Mir.

Aquest fons d’art, una col·lecció privada i sense ànim de lucre creada el 1989, s’ha ampliat amb una col·lecció, fins ara inèdita, de 68 monedes d’or de l’antiguitat, datades del segle IV aC al segle VII dC. També hi tenen un espai destacat la col·lecció de rellotges catalans del segle XVIII, juntament amb la predel·la –amb 'La passió de Crist'– i una de les taules centrals –'L’aparició al mont Gàrgan'– del retaule tardogòtic de Sant Miquel de Prats, datades del segle XVI i que recentment han estat atribuïdes a Miquel Ramells, com a pintor, i Guy Borgonyó, com a daurador.

"Crèdit Andorrà ha estat sempre pioner pel que fa a la digitalització de l’oferta de productes i serveis, però també volem ser-ho pel que fa a la difusió del coneixement i la cultura. La responsabilitat i el compromís amb la societat són part essencial de Crèdit Andorrà. Aquest nou web posa a l’abast del públic, especialitzat o no, un llegat artístic en forma de museu virtual del qual ens sentim particularment satisfets", ha explicat Joan R. Mas, director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit Andorrà.

La numismàtica antiga

Les monedes d’or antigues que es poden veure per primera vegada en el nou web del fons d’art es distribueixen en una petita selecció de monedes gregues (des de Siracusa i Macedònia fins a Alexandria), auris de l’època imperial romana –bona part de la col·lecció–, diversos sous bizantins i algunes monedes visigòtiques.

Quant a la procedència, es té constància de la catalogació de les monedes en la col·lecció privada del Dr. Feori Pipito i van ser subhastades després de la seva mort. La perfecció artística i artesanal del gravat i del disseny en l’encunyació de metall en or en fan una mostra significativa de peces de l’antiguitat.

Per la seva forma, material i característiques, les monedes antigues constitueixen un element que aporta dades històriques, d’identitat geogràfica i de datació formidables.

A l’anvers, o cara principal, es representa un retrat del cap de l’emperador o emblema de poder emissor de la moneda, regnant a l’època. Al revers, o creu, la iconografia ens mostra una imatge més simbòlica lligada a la ciutat, representacions dels déus més comuns o un acte polític o religiós, normalment amb el valor de la peça.

Les imatges simbòliques i iconogràfiques que incorporen al·ludeixen a fets i a campanyes propagandístiques de l’emperador, dirigides a tot l’imperi i que ens permeten comprendre millor la política de l’època romana. La moneda romana imperial va heretar de la moneda grega el costum de representar a l’anvers l’efígie de l’emperador rodejat de nom i títol.