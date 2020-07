La formació en línia s'imposa

Malgrat tinguessin la porta tancada durant els mesos de la pandèmia, a l’interior de la Cambra de Comerç no es va deixar de treballar ni un moment. Una de les activitats que més va créixer durant el confinament va ser la formació en línia, “a més del telèfon d’atenció que sempre hem tingut i que molta gent va conèixer amb la crisi sanitària”, assegura la directora de l’entitat, Pilar Escaler. Segons explica en una entrevista a l’ANA Economia, “vam arribar a tenir 800 persones connectades al mateix temps en el webinar que vam organitzar per explicar la llei de mesures urgents del Govern”. De fet, van realitzar una trentena de conferències en poques setmanes, una xifra mai vista en altres èpoques de la Cambra i en les quals van registrar al voltant de cinc mil assistents virtuals.

Sent conscients de les limitacions físiques que comporta una classe presencial a les instal·lacions de l’entitat, la Cambra ha decidit crear una plataforma pròpia de formació en línia després d’haver comprovat l’increment en l’interès per aquest tipus de classes. “Creiem que les restriccions en alguns àmbits de la nostra vida seguiran presents un cop acabi la pandèmia i és per això que també nosaltres ens hem adaptat”, afirma Escaler, que entre rialles s’imaginava els 200 assistents de mitjana que van tenir als webinars, dins l’aula de formació de la Cambra, que té un aforament de 20 persones.

La plataforma educativa es va crear al maig, i malgrat pensaven tancar-la un cop superada la crisi sanitària, la demanda els ha fet canviar de parer. “Nosaltres sempre havíem tingut una part de classes en format digital, i teníem acords amb altres cambres estrangeres per fomentar-les, però no a aquest nivell”, comenta.

Si bé les formacions de la Cambra de Comerç solien acabar-se entre maig i juny, enguany s’allargaran fins al juliol, i ja preparen les de la pròxima tardor, perquè la formació en línia ha vingut per quedar-se.