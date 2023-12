Forné qualifica de "prudent" l'increment de les tarifes elèctriques

Andorra la VellaDes del Govern es considera que l'augment de les tarifes elèctriques de cara a l'any que ve d'un 4,2% és una mesura "prudent" i per sota de l'IPC i que permet cobrir despeses i "recuperar la caixa de FEDA". Així ho ha justificat el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, davant les crítiques ciutadanes plasmades a les xarxes pel fet que s'apugin els preus malgrat que FEDA ha fet aquest any uns beneficis de 20 milions d'euros.

D'aquesta manera, Forné ha recordat que FEDA va patir l'any passat "pèrdues rècord" de 20 milions d'euros i que en un context d'inflació com l'actual els costos de l'energia, "dels materials i del personal" s'han incrementat "enormement" i, per tant, l'augment de les tarifes es troba per sota del que s'estan apujant altres preus. I ha emfasitzat que l'impacte sobre la factura d'un rebut "estàndard" estarà al voltant dels "dos euros" al mes i que, en canvi, cal que FEDA pugui "recuperar caixa" per poder anar fent totes les inversions que té previstes. I quant al cost de l'energia, Forné ha recordat que del 35% que s'adquireix a preu de mercat a França i Espanya durant el 2022 hi va haver moments en què es pagava a 1.000 euros per kilowatt i, en contrapartida, al client se l'estava vent a 100-150 euros, amb la qual cosa la diferència era del 1.000%.