"Els francesos encara no saben que poden venir"

"Creiem que molts francesos encara no saben que poden passar la frontera; la informació no s'ha transmès prou", considera el president d'Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean Jacques Carrié. I és que hi havia moltes esperances posades en aquest dissabte després de l'acord entre el Govern i les autoritats franceses per permetre el pas de ciutadans que resideixen a l'Arieja o als Pirineus Orientals. Però la il·lusió s'ha anat apagant a mesura que avançada el dia, i "només hi ha hagut algun cotxe francès", deia Carrié. Les gelades que hi havia al port aquest matí tampoc han facilitat que els turistes de la banda francesa s'animessin a travessar la frontera pel Pas.

Carrié ha admès que s'esperava un dia "amb molta més gent" i espera que l'eix comercial, "estigui una mica més actiu demà diumenge", però ha destacat que "és molt important que les autoritats transmetin a la població francesa que pot venir al Pas, perquè estem convençuts que l'autorització no ha arribat a les poblacions dels Pirineus Orientals".