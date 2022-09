Frenar tota la construcció fins que s'hagi definit un pla que reguli l'urbanisme, la proposta dels arquitectes

Andorra la VellaEl Col·legi d'Arquitectes insta a posar fre a la construcció. Com a mínim fins que hi hagi un pla definit per a regular l'urbanisme al país. Això és el que manifesten en un comunicat que han fet públic avui.

Exposen que consideren indispensable la redacció d'un Pla Territorial General d'Andorra (PTGA), basat en el coneixement del territori i dels seus habitants i supeditat a l'interès públic, que fomenti un creixement racional i sostenible, garantint l'accés a l'habitatge a tots els ciutadans, així com els equipaments, infraestructures, serveis i zones verdes necessàries associades a aquest creixement. El model a desenvolupar hauria de tenir en compte la diversificació en el model econòmic del país, així com la creació de corredors verds naturals no edificables a carreteres generals i rius, entre altres.

També expliquen que la situació actual, fa necessari que el planejament sigui estudiat i redactat per un equip pluridisciplinar independent, allunyat de qualsevol servilisme mercantil, conformat per experts urbanistes (sociòlegs, economistes, biòlegs, agrònoms, paisatgistes, arquitectes, enginyers, advocats,...), que, en un treball conjunt amb diferents estaments de la societat del País, analitzi la situació, emeti una diagnosi, defineixi objectius i estratègies i finalment redacti el PTGA.

Així mateix, es posen a disposició de l'executiu a col·laborar amb el que faci falta per tal d'assegurar el desenvolupament del procés.