Gallines ponedores a 1900 metres d'altitud

Andorra la VellaEl seu padrí havia tingut gallines i la Sandra Balcon Torres tenia al cap el record dels ous "excel·lents" que es menjava. Aquest neguit per tenir "un producte primari bo", de bona qualitat i de quilòmetre zero, la va portar fa un parell d'anys a deixar enrere la seva feina de mestra i llençar-se a l'aventura de posar en marxa una explotació avícola per produir ous ecològics. Avui dia compta ja amb unes 370 gallines i la intenció d'ampliar, de cara al març que ve, la granja per poder-ne tenir unes altres 370 més. El seu producte es va consolidant, i mentre ha iniciat els tràmits per poder comptar amb el segell de producció ecològica cada vegada són més els clients que li fan confiança.

Abans de posar en marxa el seu projecte, L'Ou 1900, es va formar a la Dordonya, per aprofundir no només en la cura dels animals sinó també en tota la normativa europea que té a veure amb la producció ecològica. Balcon destaca que la gallina és "un animal complicat" encara que no ho sembli, ja que s'estressa amb molta facilitat i a més la producció ecològica fa que hagi de seguir unes "normes estrictes" com que no se les pot medicar. Ella vetlla perquè els seus animals mengin el que "hi ha al prat" i perquè dormin de nit i si els dona pinso és ecològic, portat expressament de Girona, d'on també provenen aquests animals. I és que el que ha de tenir present el consumidor és que es tracta de gallines a les quals no es medica, a les quals no s'estimula la posta i que gaudeixen d'unes condicions de cria respectuoses. Això fa que la producció no sigui sempre constant i que algunes vegades, com ha passat ara amb la calor (sembla que els animals suporten millor el fred), Balcon hagi de dir que no a certes comandes. En aquest sentit, creu que cal fer molta pedagogia perquè els clients siguin conscients que es tracta d'animals que "ponen quan ponen" i això és una qüestió que creu que cal que apreciïn, així com que es tracta d'uns ous que no fan cap quilòmetre en contra d'altres productes que es troben al mercat i que en el millor dels casos n'han fet un centenar.

Balcon destaca que el que més li va costar a l'hora de posar en marxa la granja a Montaup (que es troba a 1.900 metres d'altitud i per això el nom del projecte) va ser "el canvi de vida" i passar d'una feina fixa de mestra a assumir "els riscos i les incerteses" del sector primari. "Aquesta va ser la decisió més difícil", admet. Des de llavors s'ha format i ha anat a visitar explotacions per veure què és el que feien i ara l'objectiu més proper és obtenir el segell de producció ecològica i fer créixer la granja fins als 800 animals per als quals ja està muntada.

Mentrestant, està assolint el reconeixement dels clients, entre els quals xefs que "aprecien molt" aquest producte. I recorda que ella ha de fer front a una competència d'un producte ecològic més 'industrial' i que, per tant, poden abaixar més els preus. La seva lluita consisteix a oferir un producte que faci que qui el consumeixi recordi els ous que es podien menjar abans quan els nostres padrins tenien gallines.