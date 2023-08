El gir sobre l'habitatge de l'alcalde de la Seu

Andorra la VellaJoan Barrera va anunciar com a una de les primeres mesures després d'haver estat elegit alcalde de la Seu que s'accelerarà la construcció d’habitatges a l’Horta del Valira. Concretament, uns 900 nous pisos que amb una ocupació mitjana per sota de les tres persones per unitat significa unes 2.500 persones. A la Seu hi viuen unes 12.000. Aquest renaixement del projecte de l'Horta d'Envalira estava directament relacionat amb la tensió en el mercat de l'habitatge a Andorra. Ja la primera iniciativa del projecte cap el 2008, que se'n va anar en orris per l'esclat de la bombolla, tenia com a principal objectiu cobrir la gran demanada de gent d'Andorra que volia venir a viure a la Seu. L'alcalde de la Seu fins i tot va avançar que podrien arribar a construir-se més habitatges a la zona en el futur, sense especificar quants més després dels 900.

Barrera ha donat un gir important en els últims dies quan ha manifestat públicament que la Seu no té intenció d'acollir nous treballadors provinents d'Andorra i que vulguin ser transfronterers. Aquest canvi ha descol·locat, segons algunes fonts consultades, a certs polítics i empresaris alturgellencs. No entenen el sentit que té construir pràcticament mil habitatges a l'Horta d'Envalira si no és per fer front a la demanda provinent d'Andorra. Aquestes fonts incideixen en què le necessitat de pisos només per als ciutadans de la Seu està a anys llum d'aquesta xifra que significaria augmentar un 20% la població. I que això es produeixi sense el trasllat de gent del Principat o nous treballadors que vulguin desenvolupar la seva tasca a Andorra es veu un contrasentit.