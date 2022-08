Govern allarga vuit anys la concessió del túnel d'Envalira

Andorra la VellaEl ministre de Turisme i Telecomunicacions de Govern, Jordi Torres, ha anunciat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que s'ha pres la decisió d'allargar la concessió del túnel d'Envalira fins al 2056. Tot amb l'objectiu de compensar les pèrdues que van provocar les restriccions de moviment per la pandèmia de la covid-19.

L'anterior contracte terminava el 5 d'agost del 2048 i amb l'allargament, acabarà el 17 d'octubre del 2056. Un augment lleugerament per sobre dels vuit anys i dos mesos. Això respon a l'estratègia de Govern per a no compensar econòmicament de manera directa, sinó allargant el contracte pel sobre del previst perquè s'acaben cobrint les pèrdues.