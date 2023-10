Govern bonificarà el 90% de l'impost d'inversió estrangera pels immobles que es destinin al lloguer

Andorra la VellaGovern ha presentat aquest dimecres el projecte de llei de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària, un text que s'entrarà a tràmit parlamentari per la via d'urgència aquest divendres i que la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, espera que es pugui aplicar a principis del 2024. Així, i amb l'objectiu de moderar la inversió estrangera especulativa, fomentar l'habitatge de lloguer i generar una font d'ingressos al Govern, el projecte de llei preveu una bonificació del 90% de l'impost d'inversió estrangera per a aquells immobles que es destinin al lloguer sempre que es compleixi amb l'obligació de tenir-los al mercat durant un termini mínim de deu anys.