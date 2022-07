Govern calcula que l'IRPF i l'impost de societats aportaran 80 milions el 2022

Andorra la VellaEl director de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, ha confirmat que el Govern preveu recaptar 38 milions per l'IRPF i altres 42 via l'impost de societats, en declaracions a "Obert per vacances", a Ràdio Nacional.

"Es preveu uns ingressos de 38 milions, que suposen un lleuger increment respecte a l'exercici anterior. Pel que fa a l'impost sobre societats és al voltant dels 42 milions, amb també un lleuger increment respecte a l'exercici anterior", explica Ferreira a la ràdio. Afegeix que "el nivell d'acompliment és important i elevat i a més, mostra també una tendència positiva en el pas dels anys que va incrementant el nombre d'obligats tributaris".