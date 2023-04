Govern compra dos hotels per més de 6 milions d'euros per fer habitatges de lloguer

Andorra la VellaGovern ha comprat per 3,5 milions d'euros l'hotel Arbella d'Ordino i per més de 3 milions l'hotel Hermus d'Encamp. A més, també té la propietat d'altres edificis plurifamiliars d'habitatges a Sant Julià i Andorra la Vella. Segons informa RTVA, la despesa total és de 10,6 milions. L'objectiu de les adquisicions és efectuar el compromís de Govern d'ampliar l'oferta del mercat de l'habitatge i posar-los com a habitatges a preu assequible. A més, també es destinaran 6,6 milions a llogar edificis per un període entre 30 i 50 anys amb el mateix propòsit. Es calcula que es podran fer prop de 200 habitatges i que en un any podrien començar a viure els primers inquilins.