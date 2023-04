Govern comprarà 11 edificis per oferir 186 habitatges a preu assequible

Andorra la VellaGovern oferirà 186 habitatges a lloguer assequible després que s'hagi acordat adquirir set edificis i llogar-ne quatre després que hagin estat oferts pels seus propietaris. Govern d'entrada adquirirà cinc edificis que sumen 86 habitatges per un import de 10,6 milions. I arrendarà quatre edificis a 30 o 50 anys amb 61 habitatges. Es pagaran 6,6 milions. A més, hi ha dos edificis més que no s'han pogut comprar perquè l'executiu havia fet una previsió de despesa de 18 milions i, per tant, estaria per sobre de la dotació. Quan el Consell General estigui operatiu es demanarà un crèdit extraordinari per poder comprar els altres dos edificis pendents. Són de 39 habitatges en total i costaran 11,7 milions.

Per zones, hi haurà quatre a Sant Julià, tres a Andorra la Vella, dos a Ordino i un a Encamp i un a Canillo. La mitjana dels metres quadrat serà de 68. I es començarà aviat el període per obrir les peticions per als arrendaments per part dels ciutadans. No es té cap termini encara per saber quan es podran entregar. El ministre portaveu Víctor Filloy ha indicat que el preu de compra dels edificis ha estat d'un 38% per sota del valor de taxació i en el cas del lloguer ha estat del 22%.