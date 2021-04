El Govern es gasta més de mig milió d'euros l'any en manteniment informàtic

Andorra la VellaEl departament d'Estadística publica per primer cop informació sobre l'equipament i l'ús de les comunicacions en les administracions públiques. Així, l'any 2020, l'import total destinat a aquest ús va ser de 877.158,10 euros, un 38.7% menys que l'any 2019. Un 64,6% d'aquest import va ser destinat a la reparació, manteniment i conservació dels equipaments informàtics, i un 17,1% a noves inversions. A més, també es va destinar un 9,7% a lloguers i cànons i el 8.6% restant a inversions de reposició.

El Govern va tenir durant el 2020 unes despeses de lloguers d'equipaments per a informàtica de 85.005,33 euros, un 8,9% més respecte del 2019. La quantitat destinada a la reparació i conservació d'equipaments informàtics va ser de 566.592,77 euros, un -10,4% amb respecte de l'any anterior. Quant a les inversions realitzades durant el 2020, es van destinar un total de 149.798,12 € en inversions noves i 75.761,88 euros en inversions de reposició, que es van dividir en 6.527,00 euros per a equipaments per a processos d'informació i 69.234,88 euros per a reposició i millora dels equipaments.

L'administració compta amb 1.635 ordinadors de sobretaula, 127 portàtils i 550 equips d'impressió (impressores i equips multifunció). El departament de Policia disposa de 250 ordinadors de sobretaula, 40 portàtils i 87 equips d'impressió. Per altra banda, el departament de Sistemes d'Informació del Govern d'Andorra, que compta amb un equip de 10 tècnics, durant el 2020 van rebre un total de 6.028 incidències i 8.843 peticions. Quant a la Policia, amb 5 tècnics, va rebre 1.200 peticions i 2.200 incidències. A més, hi va haver un total de 25.545 tràmits en línia, un 18,3% més respecte a l'any 2019 i un +162,9% amb respecte el 2018.