Govern no confia que el pla per augmentar l'oferta d'habitatge aturi les protestes de l'1 de maig

Andorra la VellaConxita Marsol, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, és conscient que el pla anunciat per Govern aquest dijous amb una bateria de mesures dedicades a augmentar l’oferta d’habitatge no evitarà que tingui lloc la protesta programada per l’1 de maig, tal com recull RTVA. Tanmateix, Marsol afirma que les manifestacions “són totalment legítimes”. Alhora defensa els esforços que s’estan duent a terme per part de l’executiu estan destinats a afrontar la problemàtica: “Som els primers que volem aportar una solució”.