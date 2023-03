Govern no té previst aplicar mesures per contenir la inflació

C. C. T.

Andorra la VellaEl Govern ha assegurat aquest dijous que "no ha plantejat cap palanca" per aturar la inflació de l'economia andorrana. Així ho ha assegurat el ministre de Finances i portaveu en funcions, Cesar Marquina, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, qui ha indicat que l'executiu es troba en "fase de monitoratge" de l'evolució de l'IPC al llarg dels mesos. Marquina ha explicat que la configuració de l'economia andorrana "no ens permet excessives palanques per controlar la inflació, pels sectors que venen traccionades".

Cal recordar que al mes de febrer l'índex del preu al consum s'ha incrementat respecte al mes de gener, assolint una xifra del 7,5%. Aquesta dada ha estat causada per la pujada dels preus dels aliments, concretament dels productes frescos, tal com ha relatat el portaveu del Govern en funcions, qui ha dit que "no tenim per ara palanques per fer la baixada (de la inflació) de forma immediata". Aquest ha comparat la situació d'Andorra amb la de països veïns com Espanya, que té "certa autonomia en el sector hidrocarburs i és productor alimentari", i on s'han activat palanques com la bonificació dels carburants o la reducció de la imposició indirecta en el cas de l'alimentació, "però què, lamentablement, no n'ha sortit un efecte positiu".