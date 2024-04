Govern posa fi als pisos buits

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha format part dels ministres que, juntament amb el cap de Govern, amb presentat les noves lleis de sostenibilitat econòmica del país.

Diverses de les mesures per a aconseguir ampliar el mercat de lloguer es basen a posar fi als pisos buits que hi ha al país. A partir d'ara no es podran tenir els pisos així, sempre que no sigui per una compra recent, una reforma o qualsevol tema de força major.

En primera instància, amb el cens d'habitatges buits ja finalitzat, es constatarà el que l'habitatge està buit i que se li ha d'aplicar l'impost corresponent. En un termini de tres mesos haurà de justificar aquesta situació, i es donarà la possibilitat de posar-lo al mercat de lloguer de forma directa, o de cedir-lo a Govern o a l'INH.

En cas que el propietari no el vulgui llogar, operarà una cessió temporal i obligatòria de l'ús d'aquest habitatge, a canvi d'un preu just i cert per al propietari, explica Marsol. Aquest el podrà recuperar quan vulgui, sempre que sigui per posar-lo a llogar o a la venda.