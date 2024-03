Grandvalira anuncia "les millors condicions de tota la temporada" pel cap de setmana

Andorra la VellaDesprés de les nevades que han caigut a Andorra les darreres setmanes, les estacions de Grandvalira Resorts encaren aquest cap de setmana "amb les millors condicions de neu de tota la temporada". Els equips de terreny continuen treballant per posar a punt les pistes i augmentar l'àrea esquiable disponible, que actualment és de més de 270 km entre les tres estacions. D'aquesta manera, Grandvalira compta amb més de 180 km esquiables, amb 120 pistes obertes per a tots els nivells i gruixos de neu a l'estació que arriben fins als 140 cm. Per la seva banda, Pal Arinsal té el 100% de les pistes obertes i gruixos de fins a 115 cm de neu acumulada, mentre que Ordino Arcalís compta amb el 96% del domini operatiu i gruixos de fins a 170 cm.