Grandvalira es prepara per una Setmana Santa "amb les millors condicions de la temporada"

Andorra la VellaLes estacions de Grandvalira Resorts ja estan escalfant motors per oferir una Setmana Santa a ple rendiment i "amb les millors condicions de la temporada". Ordino Arcalís i Pal Arinsal ja disposen de totes les seves pistes i remuntadors oberts, oferint per tant 30 i 60 km de pistes respectivament, i gruixos de fins a 200 cm de neu acumulada, mentre que Grandvalira està pràcticament al 100% amb més de 205 km habilitats. Les condicions de la neu han permès que el sector d’Arinsal hagi pogut obrir La Capa, que no disposa de cap innivador de neu de cultiu. La Setmana Santa serà també una bona oportunitat per descobrir la zona Encampadana al sector Canillo de Grandvalira, que disposa d’un nou telecadira, el Seig, i tres noves pistes vermelles, que estan operatives. Amb aquesta nova zona, Grandvalira ha incorporat 5 nous quilòmetres a l’estació.