Les grans superfícies venen un 6,2% més al mes de juny

Andorra la VellaL'índex de vendes de les grans superfícies comercials va augmentar un 6,2% al mes de juny respecte del mateix mes de l'any anterior. Desglossant aquesta activitat entre productes alimentaris i la resta, tenim que alimentació va augmentar un 8,7%, mentre que la resta va créixer un 3,8% respecte del mateix mes de l'any passat, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

Pel que fa a les variacions intermensuals, l'índex general corresponent al juny experimenta un creixement del 4,3% respecte al mes de maig, tenint en compte que es tracta de les dades originals i que no es descompten factors estacionals ni els efectes de calendari. I si es tenen en compte les dades de vendes de les grans superfícies a preus constants, és a dir, un cop eliminat l'efecte dels preus, tenim que al juny han augmentat el 0,5% respecte al juny de l'any anterior. Pel que fa a l'índex de la categoria alimentació, disminueix el 0,2%, mentre que la resta de productes creixen el 0,1% respecte al mateix període de l'any anterior. Per tant, la magnitud dels índexs respecte de la mesura a preus corrents disminueix per l'efecte d'aquests, indiquen des d'Estadística.