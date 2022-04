El Grup Crèdit Andorrà obté un benefici de 33 milions d’euros i creix un 19,6% en volum de negoci

Andorra la VellaEl Grup Crèdit Andorrà consolida la tendència de creixement en les principals xifres de negoci i durant el 2021 ha obtingut un benefici de 33 milions d’euros, un 9,8% més que l’exercici anterior. El Grup ha tancat l’exercici superant per primera vegada els 20.000 milions d’euros en volum de negoci, arribant als 20.888 milions, un 19,6% més que el 2020. Els recursos de clients s’han incrementat un 22%, fins als 18.365 milions, i la inversió creditícia s’ha situat en 2.523 milions d’euros, un 3,33% més.

Del total del volum de negoci del Grup, 9.962 milions d’euros es localitzen a Andorra. Quant a la inversió creditícia, 2.115 milions d’euros s’han destinat al suport financer de projectes directes al país. Aquest compromís amb Andorra s’ha refermat el 2021 amb la participació decidida en la constitució de la nova societat SETAP 365 que integra Ensisa (Soldeu i El Tarter) i EMAP (Arinsal i Pal).

Pel que fa al negoci internacional, el Grup ha consolidat la línia ascendent de creixement, amb un increment del 33,63% del volum de negoci. A Espanya, Creand Wealth Management (Banco Alcalá, SA) ha assolit un volum de negoci de 2.481 milions d’euros, un 9,7% més que l’any anterior. La filial luxemburguesa, Creand Wealth & Securities (Banque de Patrimoines Privés, SA), ha continuat sent motor de creixement per al mercat institucional del Grup i ha incrementat el volum fins als 8.367 milions, un 44,6% més. A Miami, Creand Wealth Management (Beta Capital Securities LLC i Beta Capital Management LLC), amb un volum de negoci de 1.180 milions d’euros, un 28,3% més, s’ha consolidat com una plaça estratègica per desenvolupar l’activitat bancària i financera del Grup als Estats Units i Llatinoamèrica.

La fortalesa del banc, expliquen des de l'entitat per mitjà d'un comunicat, es veu reflectida en la solvència, que també s’ha incrementat. La ràtio de capital total regulatòria és del 18,09% (el 16,36% CET1). La ràtio de liquiditat, del 141,96% (superior al mínim exigit del 100%), indicadors que confirmen la robustesa de Crèdit Andorrà, amb els 523 milions d’euros de fons propis (un increment del 3,8%).

Xavier Cornella, conseller executiu i director general del Grup Crèdit Andorrà, ha explicat que “el 2021 ens hem centrat en l’execució del Pla estratègic 2021-2023 per consolidar el nostre lideratge a Andorra i créixer de manera sostinguda i sostenible a escala internacional. Les operacions corporatives que hem tancat contribueixen a la competitivitat present i futura del negoci. A la vegada, com a banc compromès hem continuat prioritzant la millora contínua en el servei al client, la nostra raó de ser, a través de la innovació i la transformació digital, i el suport financer ferm a l’economia del país, el seu teixit empresarial i les famílies, prioritari també en el context actual complex i canviant”.