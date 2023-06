Grup Pyrénées avança cap a l’ús i aprofitament responsable de l’energia

Andorra la VellaGrup Pyrénées continua implementant iniciatives per afavorir l'ús racional de l'energia. Coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, la companyia destaca quatre infraestructures que permetran un estalvi de consum energètic i, alhora, un millor aprofitament dels recursos fent més sostenible el funcionament de l’empresa. Les quatre accions s’emmarquen en el projecte Impacte +, el pla de sostenibilitat del grup per seguir avançant cap a una companyia més sostenible.

Al Pas de la Casa s'està desenvolupant el projecte de remodelació de la coberta i façanes del centre comercial de Pyrénées ubicat en aquesta localitat encampadana. Amb aquesta actuació, a més del canvi estètic que es produirà en l’edifici, s'aconseguirà un augment de l'eficiència energètica de l’immoble mitjançant la col·locació d'un sistema d'aïllament tèrmic adequat a la naturalesa de l’edificació i les característiques de l’emplaçament.

A la frontera del Riu Runer, a les naus de Pyrénées Heracles Industrials, és prevista la instal·lació d’un conjunt de plaques fotovoltaiques per venda directa d'energia elèctrica a la companyia subministradora mitjançant una producció punta de 84 kW-h.

A Andorra la Vella, a l’edifici que ocupen els grans magatzems, s’està finalitzant un sistema de producció d'aigua calenta sanitària a les zones de cafeteria, grill i fleca de la planta 2, per mitjà d’un seguit d’acumuladors que a l'hivern, mitjançant un intercanviador de plaques, escalfen l'aigua produïda per les calderes de calefacció de les cortines d'aire de l'edifici dels grans magatzems. En aquesta mateixa línia, Pyrénées té previst implementar també un projecte d'aprofitament de les pèrdues calorífiques dels compressors de les centrals positiva i negativa de producció de fred industrial de la planta segona dels grans magatzems, amb l’objectiu de generar aigua calenta sanitària que alimentarà als obradors de la planta segona i els banys de personal.

Grup Pyrénées porta força camí recorregut en aquest àmbit de responsabilitat. Durant el 2022, a més d'entrar a formar part del pacte per l'estalvi energètic impulsat per Govern, la companyia va posar en marxa un pla per a la instal·lació de plaques solars, la introducció de millores en l'aïllament i em les calderes dels edificis, la instal·lació d’il·luminació LED, l’aplicació de sistemes de climatització i refrigeració com el ‘freecooling’ o la formació d’un equip de treball en matèria d'estalvi energètic.