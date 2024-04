Habitatge Digne carrega contra Marsol perquè s'aplica la trampa del fill "sense conseqüències"

Andorra la VellaLa Coordinadora per un Habitatge Digne ha publicat a través d'Instagram una 'guia crítica' sobre com funciona l'actual procediment davant la trampa del fill: el mecanisme a través del qual alguns propietaris al·leguen que volen disposar del pis que estan llogant perquè un familiar en faci ús quan en realitat pretenen buidar-lo.

En primer lloc, expliquen que l'avís de l'extinció del contracte per aquesta causa sempre s'ha de fer amb un mínim de tres mesos d'antelació. Amb aquesta notificació s'ha d'anar al Servei de Tràmits de Govern per lliurar-la. Tanmateix, el propietari ha de presentar una declaració jurada sobre la destinació de l'habitatge signada per ell i pel familiar a qui vagi destinada.

En segon lloc, en els trenta dies posteriors a l'extinció del contracte s'ha d'acreditar el canvi al cens del nou llogater i l'alta de subministraments bàsics, així com el nou contracte d'arrendament. Des de la plataforma destaquen que "encara que tots aquests documents no es presentessin o fossin falsos, nosaltres ja estaríem fora de l'habitatge i sense cap possibilitat de tornar-hi". En tercer lloc, apunten que el període mínim d'arrendament o cessió al nou llogater per aquesta raó no ha de ser inferior a cinc anys.

En últim lloc, en cas d'incompliment del període de cinc anys, la persona propietària ha de destinar novament l'habitatge al lloguer de terceres persones pel mateix preu o menor que el que tenia abans de l'ús propi o de familiars. En aquest punt, subratllen que, a causa de la manca de recursos, no es fan els seguiments corresponents.

Un cop descriuen el procediment, afegeixen una valoració:

"Per tant, els especuladors sense escrúpols tenen màniga ampla per saltar-se la llei mentre que la indefensió dels llogaters que es queden al carrer és absoluta. I tot sota la indiferència total d'institucions i partits polítics.

S'aproven lleis que serveixen per fer fora famílies al carrer sense cap alternativa.

La senyora Marsol deia que ningú no es quedaria al carrer, la senyora Marsol menteix. A la senyora ministra li sembla normal que fills d'adinerats propietaris que viuen en fantàstics xalets canviïn radicalment la vida per viure en un cau de 39 metres, curiós si més no.

Entenem que els que estan utilitzant aquesta trampa són majoritàriament grans forquilles, en tots els casos que coneixem mai es tracta de petits propietaris. Això no ha de continuar així. No es pot mentir i saltar-se la llei sense conseqüències. Només cal mentir en entrevistes i declaracions, senyora ministra.

Fem una crida als afectats per aquesta causa perquè es posin en contacte amb la Coordinadora per un Habitatge Digne.

Cada cop som més i en conseqüència cada cop podrem fer més força".