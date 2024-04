Habitatge Digne critica que les sancions a la 'trampa del fill' són insuficients

Andorra la VellaLa Plataforma Habitatge Digne ha fet públic el seu descontentament per la tasca que ha fet Govern per evitar la 'trampa del fill' que alguns propietaris han utilitzat per fer fora llogaters dient, de forma falsa, que el necessitaven per viure ells o un familiar.

Indiquen que des del 2020 s'han comptabilitzat 28 denúncies per aquesta pràctica irregular de les quals 11 al 2023. Destaquen l'augment dels casos en un 63% en els últims quatre anys i que l'administració no està fent res per aturar-ho.

S'han produït "només" cinc expedients sancionadors amb només dues sancions interposades. El cost de 1.375 euros de multa es considera "ridícul", sense que l'afectat, l'inquilí que va haver de marxar, tingui cap compensació. Creuen que es queda "desemparat" mentre el propietari aconsegueix l'objectiu que volia i podrà llogar el pis molt més car.

Demanen que es posin més recursos per aturar aquest problema i que es facin inspeccions d'ofici sense necessitat de rebre una denúncia. S'insta a sancions més severes i que es doni suport a la víctima per part de l'administració.