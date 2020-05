Qui hauria d’assumir les despeses del teletreball?

Degut a l’emergència sanitària, molts treballadors porten dos mesos treballant des de casa. La sala d’estar o el dormitori s’han convertit en improvisades oficines que han de compartir l’espai amb els hàbits familiars del dia a dia. Passar més temps a casa ha significat per a molts un augment de les despeses de la llar, inclosa la factura de la llum, els costos de la connexió a internet i el telèfon, i fins i tot l’increment de l’ús de material d’oficina com tinta d’impressora i papereria. I és que les 8 hores que abans es feien a l ’entorn laboral, ara s’han vist assumides implícitament pel treballador.

Arribats a aquest punts, moltes persones es pregunten: qui hauria de fer-se càrrec de les despeses del meu teletreball? Des de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) admeten que no hi ha cap conveni que estableixi com s’ha d’actuar en aquests casos, ni s’ha debatut sobre la qüestió en el marc del confinament provocat per la Covid-19. Ara bé, no descarten que a nivell individual moltes empreses “hagin arribat a un acord amb els seus empleats per assumir els costos o els hi enviïn periòdicament material perquè puguin seguir treballant en condicions”. En alguns casos, per exemple, s’ha optat per pagar una quota fixa al personal, atesa la dificultat de les empreses per saber realment quina part de la factura de la llum o d'internet pertany a les hores de feina o d’esbarjo.

Malgrat que FEDA ha registrat els últims mesos una davallada generalitzada en el consum d’electricitat (degut, principalment, a l’aturada de botigues, hoteleria i pistes d’esquí), la factura de la llum de les famílies ha augmentat. El 35% de la població andorrana és assalariada i un 10% és empresària o autònoma, i la majoria d’ells han adoptat el teletreball com la solució per seguir la seva activitat laboral i econòmica.

A banda dels costos de les factures, des de la Unió Sindical d'Andorra (USdA) també es recorda que l’empresa ha de garantir al treballador un espai laboral adequat per desenvolupar la seva activitat, ja sigui presencialment a la feina o a distància. En aquest sentit, els experts recomanen que es tingui una taula suficientment gran per ubicar ordinador, teclat i documentació; una cadira ergonòmica que garanteixi un angle de braços i cames de 90 graus, i recorden que la pantalla hauria d’estar a una distància dels ulls d'un mínim 55 centímetres.