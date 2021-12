La hiperacceleradora de Crèdit Andorrà Scale Lab Andorra inverteix en tres noves 'start-ups'

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha participat a través del seu programa d’hiperacceleració empresarial Scale Lab Andorra en la inversió de tres noves 'start-ups': l’empresa de biotecnologia Cellab, l’empresa de tecnologia hotelera Jurny i la 'insurtech' Cleverea. Aquestes companyies se sumen a les deu en les quals el banc ja ha invertit des de l’inici del programa, durant el qual s’han avaluat prop de 1.000 empreses. Scale Lab amplia la diversificació geogràfica del programa amb Cellab com a primera 'start-up' andorrana i Jurny com la primera americana, informen des de l'entitat.

Cellab és una empresa de medicina regenerativa que posa en valor el patrimoni biològic i ofereix tractaments cel·lulars com la preservació de cèl·lules mare amb l’objectiu de millorar la salut dels clients i de les seves famílies. L’empresa compta amb un laboratori propi d’última generació a Andorra i unes instal·lacions de processament cel·lular i criopreservació amb elevats nivells de seguretat, que els permeten controlar tot el procés des de l’obtenció de la sang fins a la congelació definitiva. També disposa d’un centre clínic on els tractaments que desenvolupen s’apliquen a patologies traumatològiques. Compta amb un equip mèdic format per metges traumatòlegs, rehabilitadors, cirurgians plàstics i anestesistes que, juntament amb l’equip científic, configuren una proposta de valor única a Andorra.

Jurny és una 'start-up' de tecnologia hotelera fundada per operadors i pensada per a operadors. L’empresa ofereix solucions de hardware i de programari com a servei (conegut com a SaaS) per a hotels amb l’objectiu d’ajudar-los a allotjar al viatger modern. Les solucions que ofereix l’empresa permeten tenir una experiència automatitzada des de l’entrada fins a la sortida, tant per als hostes com per als amfitrions, i evita errors en les operacions, fet que resulta en un augment dels beneficis per als establiments. Jurny és pioner en la nova generació de solucions tecnològiques per a l’hostaleria sota demanda. Els viatgers es poden descarregar l’app que els dona un control de la seva estada i els permet tenir accés a serveis com el de consergeria virtual 24 hores al dia, set dies a la setmana, entrar sense clau, control de la temperatura, connexió Wi-Fi o programació de neteja, entre altres. Per altra banda, els establiments troben en aquesta solució una tecnologia simplificada que s’integra amb la majoria d’eines de gestió i de màrqueting, i tecnologia intel·ligent per a la llar per tal de fer més fàcils les gestions.

Cleverea és una empresa tecnològica espanyola que es dedica a dissenyar i comercialitzar assegurances 100% digitals, transparents, flexibles i senzilles. La 'start-up' digitalitza tota la cadena de valor de les assegurances: des de la subscripció fins a la realització de reclamacions i la gestió de les pòlisses, de manera que fa aquestes últimes molt més fàcils d’entendre perquè elimina l’argot tradicional del sector. Els seus primers productes s’han enfocat a la mobilitat, amb pòlisses intel·ligents per assegurar bicicletes, motos i patinets, i recentment han llençat una assegurança per a fiances d’inquilins. També preveuen treure assegurances d’automòbil i de la llar en els pròxims mesos.

Scale Lab Andorra s’adreça a empreses innovadores o de base tecnològica, en sectors estratègics per a Andorra, com ara salut i benestar, sostenibilitat, mobilitat, serveis financers o oci i esports, entre d’altres, amb un model de negoci validat i escalable. El programa ofereix invertir amb imports que van des dels 100.000 euros per projecte amb l’opció de participar en rondes de finançament posteriors fins a una inversió màxima de 500.000 euros per companyia. També simplifica la possible arribada de les empreses a Andorra a través de suport professional i de serveis personals perquè aprofitin els avantatges diferencials que té el país.

Crèdit Andorrà ofereix als seus clients, a través d’aquest producte financer (el compartiment SIO Strategic Investment Opportunities Sicav - Scale Lab), la possibilitat d’invertir en empreses innovadores qualificades i amb un elevat potencial de creixement, que han estat seleccionades en el marc d’aquest programa. Fins al moment, Scale Lab ha invertit en Byhours, Consentio, Made of Genes, Nemuru, Vasquiat, Skitude, Sateliot, Polaroo i Saalg Geomechanics i Rimbo Rent.