Les hipoteques noves concedides baixen un 6,3%

El nombre total d’hipoteques noves concedides l’any passat van arribar a un total de 711, la qual cosa suposa una disminució de 48 (6,3%) respecte de l’any anterior, quan la xifra va quedar fixada en 759. Es trenca d’aquesta manera, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d’Estadística del Govern, la tendència a l’alça registrada entre els anys 2015 i 2018, quan s’havia donat un creixement sostingut. Cal destacar, però, que si es tenen en compte només les dades relatives a les hipoteques noves concedides per a ús residencial (ja sigui de primera o segona residència) la xifra és positiva, ja que passa de les 599 del 2018 a les 605 del 2019, és a dir, se’n van concedir sis més, un 1%.

Analitzant les xifres globals d’hipoteques concedides, tenim al capdavant la parròquia de la Massana, amb 147. Tot i ser la parròquia amb més hipoteques, la xifra és negativa en set menys respecte de l’any anterior. De fet, totes les parròquies van registrar durant el 2019 descensos en les concessions d’hipoteques amb l’excepció de Sant Julià de Lòria, on es va donar un increment de 35 més respecte de l’any anterior, és a dir, un 58,3% més.

Si es tenen en compte les dades d’hipoteques concedides per a habitatges d’ús residencial també encapçala la llista la Massana, amb 130, les mateixes que l’any anterior. Hi ha tres parròquies que van registrar una davallada: Encamp (un 29,4%, és a dir, 37 hipoteques menys); Ordino, amb tres menys, és a dir, un 6,6%; i Escaldes-Engordany, amb una menys, és a dir, l’1,5%. La que més creix és Sant Julià de Lòria, amb 37 hipoteques més, és a dir el 74% més.

I si les hipoteques d’ús residencial creixen les que presenten una davallada important són les que es van sol·licitar per a d’altres tipus d’usos com hotels, locals, promocions i terrenys. La davallada és del 33,8% i és generalitzada a totes les parròquies, sent la que va registrar un descens més important Ordino, amb un 60%, passant de les 10 del 2018 a les quatre de l’any passat.

Quant a l’import d’aquestes hipoteques, el 2019 va ser un 23,1% inferior al 2018, passant dels 365,3 milions als 281,1 de l’any passat. Les d’ús residencial van experimentar un increment de 16,4 milions passant dels 114,2 del 2018 als 130,7 milions del 2019. I les d’altres usos van caure en 100,7 milions, passant dels 251 del 2018 als 150,3 del 2019.

Pel que fa al perfil de les persones que van sol·licitar aquestes hipoteques, gairebé el 96% eren persones del país front el 4% que eren clients internacionals.

I si s'observa el tipus d’interès mitjà de les hipoteques concedides a llars residents, s'ha incrementat 0,1 punts percentuals l’any 2019 i quant a la maturitat, cal destacar que s’ha incrementat, amb una variació interanual del 4,0%.