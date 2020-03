El sector hoteler demana al Govern que assumeixi part dels sous dels seus treballadors

El sector hoteler creu que amb les mesures establertes en la llei òmnibus no n’hi haurà prou per poder recuperar-se. Després d’analitzar les diverses accions que el Govern ha preparat per frenar el greuge econòmic del coronavirus, consideren que “el pes d'aquesta crisi recau sobre el teixit empresarial reduint a mínims la coresponsabilitat necessària”. En un comunicat signat pels màxims representants de la Unió Hotelera d'Andorra, Autèntics Hotels d'Andorra i l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics, el col·lectiu alerta que serà difícil “assegurar el pagament de les nòmines de tots els assalariats” amb el paquet d’accions que s’han aprovat fins ara. És per això que el sector detalla un seguit de propostes per evitar l’endeutament dels empresaris, que consideren, “no és la solució al problema”.

Segons han afirmat, “apel·lant al sentit de la coresponsabilitat real”, trameten al Govern una sèrie de mesures que veuen “indispensables” per poder garantir el funcionament del sector en els pròxims dies, setmanes i mesos. Entre elles hi ha la moratòria en els preus dels lloguers a les empreses, no només durant la crisi sanitària, sinó en el temps que els establiments tinguin de nou un mínim d'ingressos. De la mateixa manera, creuen que “s'hauria d'assegurar, durant tot aquest mateix període, el finançament de la part empresarial de la CASS”. Pel que fa a les nòmines dels assalariats, els hotelers denuncien que “a hores d'ara la coresponsabilitat recau únicament i exclusiva en la part empresarial, ja que ara mateix és l'empresa qui paga el 100% d'aquestes”; reclamen que puguin reduir els salaris en un determinat percentatge i el Govern n’assumeixi l’altra part. A més, per tal que els treballadors no es vegin abocats a una difícil situació econòmica, veuen convenient que es decreti una reducció del lloguer dels seus habitatges. En aquesta mateixa línia, també sol·liciten que els bancs estiguin obligats a donar una carència de capital en els préstecs hipotecaris, tant d’assalariats com d’empresaris, “permetent pagar només els interessos durant el pròxim any”.

Per últim, conclouen que sense les mesures proposades, “la majoria d'establiments, siguin hotels, restaurants o càmpings, es poden veure en la situació d'haver de tancar els seus negocis” i fan una crida al Govern a valorar-les.