L'hoteleria andorrana resisteix

Les dades facilitades aquest dimecres per la Unió Hotelera d'Andorra, que situen l'ocupació dels seus establiments en el 58,5% aquest cap de setmana, contrasta amb les imatges de carrers buits i hotels tancats que pateix Barcelona. Mentre l'any passat, en aquesta mateixa època, la capital catalana es vantava de tenir ocupacions del 90%, actualment només funcionen el 25 % dels establiments barcelonins, segons el Gremi d'Hotels, amb reserves que han arribat a suposar repunts de fins el 40% de l'ocupació, però que des de fa un parell de setmanes, amb les restriccions de mobilitat i les informacions de rebrots constants a l'Àrea Metropolitana, l'han fet caure per sota del 30%. De fet, el Gremi apunta que si continua la tendència a la baixa, per sota del 15% d'ocupació a l'establiment no li surt a compte obrir.

L’ocupació hotelera del cap de setmana s’ha situat finalment en el 58,48%, és a dir, 4,31 punts per sobre de les previsions que es tenien des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). Tal com indiquen des de l’associació, creuen que s’ha seguit la tònica de les reserves de darrera hora, que està sent una pràctica encara més habitual aquest estiu arran de la incertesa causada per la Covid-19. Ara bé, es mostren optimistes de cara a aquest mes d’agost, ja que assenyalen que sol ser un període en què més persones opten per fer vacances, amb la qual cosa les ocupacions poden ser millors.

D’aquesta manera, amb les dades tancades del cap se setmana es pot veure que han estat les parròquies d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria les que han tingut una ocupació més elevada, concretament un 66,89%; seguides de la Massana amb un 66,34% i Encamp, amb un 65,33%. Ordino s’ha situat en un 56,48%; Escaldes-Engordany en un 55,85% i Canillo i el Pas de la Casa són els punts en què s’ha registrat un percentatge més baix, un 38,88% i un 32,25% respectivament. De fet, en aquests dos indrets és on s’ha confirmat una tendència negativa respecte de les previsions que es tenien, sent al Pas de la Casa un 10,77% inferior al previst i a Canillo del 6,12%.