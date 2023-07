Els hotelers manifesten preocupació per enllestir les plantilles d'estiu

Andorra la VellaLa Unió Hotelera d’Andorra (UHA) assegura que la manca de personal obligarà molts establiments a funcionar a la meitat del rendiment habitual, perquè no poden competir amb les condicions que s’ofereixen als països veïns, segons RTVA. Jordi Paris, president de l’entitat, apunta que les previsions d’ocupació per a l’estiu són optimistes, tot i la dificultat per enllestir les plantilles. La conseqüència que se’n derivarà d’aquest fet és l’encariment dels serveis per poder cobrir la despesa que s’està originant durant el 2022 amb la inflació, els costos de personal, etc. L’estiu tot just ha començat, però ja s’han iniciat converses per a l’hivern.