Els hotels esperen obrir a finals de juny però amb poca ocupació

Mentre la restauració espera poder reobrir entre finals d'aquest mes o a principis de juny, encara caldrà esperar fins als voltants de Sant Joan per veure els hotels oberts. El director de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Jordi Pujol, ha declarat que perquè els hotels puguin obrir, primer hi ha d'haver les fronteres obertes amb Espanya i França. "Estem esperant notícies dels dos països però si als voltants del dia 15 de juny, Espanya està a la fase 3 o 4, els turistes podrien venir i podríem reobrir". Tot i així, Pujol ha volgut ser franc i ha indicat que no esperen una gran afluència de turistes ni un elevat percentatge d'ocupació als inicis, però s'ha mostrat esperançant que això sigui progressiu i que de mica en mica la gent s'animi. "Comptem amb el turisme de proximitat" i ha afegit que són "un destí atractiu per fer una escapada de dos o tres dies, que és el que necessita la gent per airejar-se". Per tant, considera que oferint aquesta possibilitat i el fet de mostrar que són una destinació segura "és on podrem marcar la diferència".

En aquests moments, des de la UHA no es volen aventurar a fer balanç de pèrdues durant aquests mesos, però a nivell de números aproximats, un 90% dels hotels es troben amb un ERTO i un 60% dels establiments de restauració també han aplicat un ERTO de dos mesos. Pujol, a més, ha volgut recordar que fins a l'aturada per la crisi sanitària per la Covid-19, "la temporada estava sent molt bona".

Quant als protocols, el director ha indicat que pel que fa als restaurants estan a l'espera d'arribar a un consens amb el ministeri de Salut i esperen tenir el document definitiu entre finals d'aquesta setmana i principis de l'altra perquè els establiments es puguin començar a preparar. En aquest sentit, ha indicat que ja hi ha restauradors que han començat a netejar els locals. "Necessitem el document definitiu com més aviat millor per no haver d'anar a correcuita", ha manifestat Pujol, qui ha afegit que el document que van presentar matisava que cada restaurant pogués aplicar les seves mesures respectant els protocols, és a dir, que si un establiment no podia garantir la distància entre taules, pogués utilitzar mampares. "També necessitem temps per les formacions dels treballadors".

Molts escenaris

Pel que fa al dels hotels, ha declarat que encara tenen més temps i estan una mica a l'expectativa de com anirà. "Estem treballant amb molts escenaris possibles", ha comentat Pujol, qui ha afegit que treballaran perquè si un hotel vol tenir disponibles i oferir tots els seus serveis, ho pugui fer amb els protocols adequats i amb temps per a prepar-ho. Per tant, seran els establiments els que decidiran si els val la pena obrir del tot o no, però en qualsevol cas, ha volgut recalcar que qualsevol client, abans de fer la reserva, estarà informat de tot el que es trobarà a l'hotel.

Pels pocs contactes que ha pogut tenir amb alguns propietaris hotelers, Pujol ha manifestat que alguns es plantegen no obrir tots els hotels i intentar aglutinar el màxim de treballadors en un mateix establiment. "A menys d'un 30% d'ocupació és molt complicat tirar endavant un hotel a nivell de números". Finalment, des de la UHA han volgut deixar clar que aniran sempre de la mà amb el comerç i que desitgen que "el turisme de proximitat vingui a Andorra".