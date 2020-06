L’imbatible moment d’Amazon

Mitjans d’abril. El repartidor d’Amazon que cinc minuts abans ha deixat un paquet torna a trucar al timbre demanant escanejar el codi de la capsa una altra vegada. “Perdona, és el meu primer dia i vaig una mica atabalat”, es justifica. Enmig d’una Catalunya amb un 22,6% més d’atur que l’abril del 2019 i un 12,2% més que el març previ, la filial espanyola del gegant del comerç electrònic contractava gent. L’empresa havia anunciat dies abans que tenia lloc per a 1.500 nous treballadors. Fins i tot els que haguessin perdut la feina de manera puntual hi serien benvinguts encara que, un cop en la nova normalitat, recuperessin el seu lloc de treball habitual. La cosa, sens dubte, anava bé per a Amazon. Potser massa i tot, o almenys aquest temor es deduïa de la campanya iniciada dies després per animar els consumidors a no comprar els llibres de Sant Jordi a través de l’imperi de Jeff Bezos.

A Espanya l’accés a les dades de facturació i beneficis de la companyia no és senzill, però els resultats a nivell mundial confirmen que l’empresa està en un dels seus moments més brillants. El primer trimestre d’aquest 2020 Amazon va ingressar gairebé 75.500 milions de dòlars (uns 68.800 milions d’euros), un 26% més que el mateix període de l’any anterior. Això sí, el seu benefici va ser gairebé un 30% inferior al de gener a març del 2019 (2.500 milions de dòlars, traduïts en 2.200 milions d’euros), una caiguda que van justificar amb haver destinat tots els guanys operatius esperats a despeses relacionades amb el coronavirus.

Però no sembla que ningú hi doni gaire importància: les accions d’Amazon van arribar a preu rècord també a mitjans d’abril, superant els 2.300 dòlars (uns 2.000 euros), col·locant-se més d’un 36% per sobre dels mínims que havia registrat el mes previ i situant el valor de la companyia per sobre del bilió d’euros. De fet, el gegant nord-americà ja val a la borsa el mateix que totes les empreses que cotitzen al parquet alemany juntes. I el principal beneficiat de tot això és Jeff Bezos, que, com a fundador i president de la companyia, s’ha consolidat com la persona més rica del món.

Publicava Bloomberg ara fa més o menys un mes que Bezos ha vist créixer la seva fortuna aquest any fins als 140.000 milions de dòlars (quasi 125.000 milions d’euros). Això el col·loca, a més, a 40.000 milions de dòlars de distància del seu principal competidor, Bill Gates, creador de Microsoft.

Cost de finançament de rècord

Però hi ha encara un últim indicador que confirma la confiança en la bona salut de la companyia. Amazon ha començat aquest mes de juny col·locant, segons el Financial Times, uns 10.000 milions de dòlars (gairebé 9.000 milions d’euros) en bons amb terminis que van dels 3 als 40 anys i amb un tipus d’interès del 0,4%. És a dir, amb un dels costos de finançament més baixos que s’han registrat mai als mercats de deute corporatiu dels Estats Units.

L’interès que els inversors han acceptat en aquesta transacció és clau per entendre que el nivell de confiança de retorn d’aquests diners és molt alt. Per exemple, l’interès que solen acceptar per comprar bons d’empreses de l’Íbex se situa normalment entre l’1% i l’1,5%. El mateix Amazon no va poder col·locar bons amb un interès per sota de l’1,9% el 2017, quan necessitava capital per comprar la cadena de supermercats Whole Foods. Així, el 0,4% d’interès acordat en aquesta última emissió de bons és senyal de les bones perspectives que rodegen l’empresa.

Sobretot perquè se situa al nivell de multinacionals com Apple, IBM i Walt Disney, que van col·locar bons amb un 0,45% d’interès entre el 2012 i el 2013, però també perquè el percentatge està només dues dècimes per sobre de la rendibilitat que s’havia exigit als Estats Units quan van fer el mateix moviment financer un mes abans. El missatge està clar: Amazon és, segons el parer dels que han adquirit aquests bons, pràcticament tan solvent com ho és el mateix govern dels Estats Units.

Conflictes oberts

Aquest conjunt d’èxits, però, no impliquen un entorn laboral perfecte. A Espanya hi ha hagut diverses confrontacions entre els empleats i l’empresa per les condicions de treball. I a la mateixa seu de la companyia a Seattle també s’han viscut moments complicats. A principis d’any un grup d’empleats van acusar la companyia de vendre productes nocius per al medi ambient. Es queixaven també de la política de comunicació: dos treballadors van ser amenaçats amb acomiadaments si la vulneraven.