Import de 900.000 euros per a l'encunyació d'euros del 2023

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació definitiva dels treballs corresponents a l’emissió de monedes d’euro del 2023 per un import total de 887.567 euros. Els treballs consisteixen en l’encunyació, confecció, transport, recepció, tractament, custòdia i distribució de l’emissió de monedes d’euro d’enguany. Cal destacar que amb aquesta emissió l'executiu preveu assolir uns ingressos d’uns sis milions d’euros, tenint en compte el valor de la moneda i la venda d’algunes com a productes de col·leccionista. Una xifra molt superior al cost que té la producció, tal com ha volgut emfasitzar el ministre portaveu, Guillem Casal.

A banda de les 2.075.250 monedes destinades a la circulació, aquest 2023 també s’encunyaran 70.000 més de commemoratives de dos euros dedicades als ’30 anys de l’ingrés d’Andorra a l’ONU’; 70.000 més de les ‘Festes del solstici d’estiu’ i també 6.000 de col·lecció coure-níquel del pont de Sant Antoni de la Grella i el gall fer.

La quantitat més important de l’adjudicació és per a La Monnaie de París, que serà l’ens encarregat de l’encunyació, per un import de 595.124,24 euros. Posteriorment, les següents empreses rebran la resta de la partida per dur a terme la resta dels treballs: LADA snc di Maniglio Paolo & C (235.690 euros), Loomis Schweiz AG (40.080 euros) i, finalment, Menta Seguretat SAU (16.672,77 euros).