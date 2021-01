Les importacions cauen més d'un 21% al desembre

Les importacions de béns durant el mes de desembre han sumat 92,09 milions d'euros, amb una variació percentual negativa del 21,2% respecte al mateix mes de l'any anterior. Segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, el grup 'Transport' va tenir una variació percentual positiva de 21,3%, i per contra, altres grups com 'Farmàcia-perfumeria', 'Vestit i calçat', Begudes i tabac' o 'Electrònica' van caure un 46,7, un 44,2, un 39,7 i un 27% respectivament. Sense tenir en compte el capítol 'Energia', la caiguda de les importacions va ser d'un 20,6%. D'altra banda, pel que fa a les exportacions, han sumat 14,90 milions d'euros, amb un increment del 61,5% en comparació el desembre del 2019.

Les partides exportades que destaquen amb una variació percentual positiva i una majora variació absoluta són 'Electrònica' amb un increment del 91%, 'Transport' amb un 192,9% més i 'Joieria' amb un creixement del 90,4%. En canvi, les exportacions del grup 'Industrial' van disminuir un 13,5%.

Quant a l'acumulat de l'any 2020, les importacions han tingut un valor de 1.310,65 milions d'euros, el que suposa una baixada del 4,9% respecte a l'acumulat de l'any 2019, quan van va ser de 1.377,93 milions d'euros. Pel que fa a les exportacions, representen un valor de 143,49 milions d'euros, amb un increment del 26,1%. Des d'Estadística s'indica que el comerç internacional de béns en el 2020 s'ha vist afectat per la crisi sanitària causa per la Covid-19 i per les restriccions, com el tancament de les fronteres i dels comerços no essencials.

Així, pel que fa a les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període l'any en què ens trobem, mostren una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, situant-se amb un menys 7,7% en el mes de desembre. Les variacions intermensuals de les exportacions mostren una tendència a la baixa, tot i que amb un valor positiu, i en aquest darrer mes de l'any se situen amb un creixement del 4,2%.