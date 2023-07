Les importacions creixen un 8% durant el primer semestre de l'any

Andorra la VellaLes importacions durant el mes de juny han sumat 151,36 milions d'euros, el que suposa un increment de l'1,8% respecte al juny de l'any anterior. Els grups amb una variació percentual i absoluta positiva més destacada són transport amb un 29,8% i electrònica amb un 36,5%. Per contra, tenen una variació negativa destacada els grups energia amb un 33,3% menys i joieria, que cau un 35,8%.

Durant el primer semestre de l'any, el total d'importacions és de 885,96 milions d'euros, amb una variació percentual positiva del 8% respecte al mateix període de l'any anterior. Els grups amb una major variació positiva són transport (un 28,2% més), alimentació (15,9%), diversos (17,9%), farmàcia-perfumeria (16,4%), vestit i calçat (11,6%) i electrònica (10,1%). Per contra, les partides amb una variació negativa més destacada són energia (un 18,7 menys ) i construcció (un 5,5% menys).

Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.838,88 milions d'euros, un 15,9% més respecte a l'acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.586,34 milions d'euros. Sense el capítol energia, les importacions augmenten un 16,4% en comparació a l'any anterior. Això és causat per la variació percentual i absoluta positiva de tots els grups, destacant les partides transport (18,8%), alimentació (16,8%), diversos (30,7%), vestit i calçat (23,2%), industrial (17,4%), electrònica (16,7%) i energia (12,3%).

D'altra banda, les exportacions durant el mes de juny han sumat 15,43 milions d'euros, amb un increment de l'11,1% respecte al període anterior. Les partides exportades més destacades amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta són electrònica amb un 21,4% i transport amb un 46,7%. Té una variació negativa més destacada la partida industrial amb un 52,8% menys.

En el primer semestre de l'any, el total d'exportacions és de 140,96 milions d'euros, un 49,8% menys respecte el mateix període de l'any anterior. Destaquen amb valors positius les partides electrònica (23,4%), transport (25,1%) i joieria (63,3%). En canvi, la partida amb una variació absoluta negativa més destacada és diversos (cau un 74,2%). Sense tenir en compte l'exportació excepcional de la partida diversos i concretament del capítol objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat del febrer de l'any passat i per al mes de març d'aquest any, la variació passa a ser del 17,3% per aquests primers sis mesos de l'any 2023.

Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 227,90 milions d'euros, un 35% menys respecte a l'acumulat dels darrers dotze mesos de l'any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són electrònica amb un 36,9% més, transport amb un 26,7% més, industrial amb un 24,1% més i joieria amb un 16,5% més. Per contra, la partida amb una variació absoluta negativa més destacada és diversos amb un 71,9% menys.

D'altra banda, la importació de carburants durant el mes de juny ha estat de 10,90 milions de litres, fet que suposa una variació percentual negativa del 4,9% respecte al mes de juny de l'any anterior.

Entre els mesos de gener i juny la importació dels carburants ha estat de 79,37 milions de litres, un 5% menys en comparació amb el mateix període de l'any 2022.

Els darrers dotze mesos, la importació de carburants ha estat de 153,38 milions de litres, el que suposa una variació negativa del 9,9% respecte als 170,25 milions de litres importats durant el mateix període anterior.