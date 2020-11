Els importadors de carburants no assumiran el nou impost de la taxa de carboni

El sector dels importadors de carburants asseguren que no assumiran la pujada de 15 euros per tona de diòxid de carboni que preveu la modificació de llei per implantar la taxa de carboni, i que per tant, es traduirà en un augment del cost del carburant pel consumidor. En aquest sentit, el president de l'Associació d'Importadors i Distribuïdors de Carburants d'Andorra, Ramon Visent, ha explicat que com tots els impostos indirectes, aquest també repercutiria al cost final i per tant, deixarien de mantenir el preu diferencial amb Espanya, si aquest no apuja els impostos especials.

En aquest sentit, des de l'associació consideren que ara no és el moment d'apujar els impostos, en un any en què preveuen unes pèrdues del 27%. A més, han recordat que l'any passat van representar l'11% del pressupost del país. De fet, han comentat que si s'apliqués la taxa, implicaria un augment de tres cèntims per litre del gasoil de locomoció. En aquests moments, han explicat que el diferencial amb França és d'uns 30 cèntims per litre i amb Espanya tan sols de 3 cèntims a les estacions més barates, les quals, en gran part es troben a la província de Lleida. Per tant, Visent ha declarat que amb aquest impost perdrien el diferencial que tenen a Espanya, si aquesta no apuja els impostos especials. L'FMI va recomanar a Espanya posposar la pujada prevista als pressupostos d'IVA i impostos del Medi Ambient.

De fet, han comentat que el 76% del carburant de locomoció que venen és cap als turistes i si hi hagués el mateix preu, aquests deixarien de consumir. "Automàticament significaria una pèrdua d'importació, una pèrdua de venda per a les empreses i una pèrdua de recaptació per l'Estat", ha declarat Visent. Des de l'associació manifesten que gairebé el 50% del cost dels carburants de locomoció són impostos, i amb la pujada, seria superior al 50%. A més, han destacat que a Andorra hi ha 20 importadors de carburant amb unes 47 estacions que apleguen 500 treballadors i "hem de treballar amb un marge per mantenir tot això".

Des de l'associació han assegurat que en cap moment volen defugir del canvi climàtic, i consideren que s'ha de fer front a aquest problema, però " no compartim l'estratègia que està enfocant l'executiu". A més, Visent ha declarat que se'ls presenta com el problema i creuen que són part de la solució. En aquest sentit, han manifestat que Andorra és diferent a la resta de països i no poden copiar les seves polítiques. Per tant, han declarat que hi ha alternatives per fer baixar el CO2 com per exemple canviant el parc mòbil i ajudant a les empreses a què ho facin o també donant subvencions per canviar les calderes. Amb aquests canvis, han assegurat que hi hauria una solució a curt termini. Així, des de l'associació tenen una nova reunió amb el Govern en la qual exposaran la seva intenció de no assumir l'impost dels hidrocarburs.