Amb l'eslògan 'Neix un nou concepte d'empresa a Andorra', i organitzat per GSI Seguretat, l'Art Hotel ha celebrat aquest dimarts les primeres jornades de seguretat en 'retail' i banca. El cap d'unitat de GSI Seguretat, Cèsar Gomes, ha explicat que l'objectiu de l'esdeveniment ha estat "la creació un punt de trobada amb tots els professionals del sector i els clients interessats a reivindicar la importància de la seguretat en tots els àmbits empresarials". L'acte d'inauguració s'ha vist precedit per tot un seguit de conferències a càrrec de professionals en matèria de seguretat; la primera de totes, a càrrec de l'expert de seguretat en la banca Eduard Zamora, s'ha emmarcat en el sector bancari, amb l'objectiu de protegir la totalitat de les companyies i identificar diferents punts de vista sobre la seguretat.

D'altra banda, també s'han instal·lat més d'una vintena d'expositors de proveïdors molt variats, des de sistemes en el control d'accés fins a sofisticats programes de 'software' per tal d'evitar fraus i filtracions de dades bancàries. Gomes ha mostrat la seva intenció al fet que aquestes jornades "no siguin les primeres, sinó que se segueixin celebrant moltes més edicions a posteriori". Cal recordar que GSI Seguretat compta amb més de trenta anys d'experiència en la gestió de la seguretat integral per al Grup Pyrénées i altres empreses de la corporació. Ofereix serveis de formació, protecció d'actius i un ampli ventall de serveis per tal de vetllar per la tranquil·litat dels seus clients.