L'impost sobre els habitatge buits comença a recaptar aquest 1 de gener

Una de les premisses de l'impost que grava els habitatge buits és que aquest ha d'estar sense ocupar durant dos anys. La llei, que es va aprovar el 2018, fixa que aquest període comença a comptar des d'aquest 1 de gener, o sigui que es començaran a gravar els habitatges que no hagin tingut activitat des de l'1 de gener de 2019. “A partir que computin dos anys buits, els propietaris tenen dos mesos per inscriure el seu habitatge al registre de pisos buits”, ha explicat el ministre de Finances, Èric Jover.



El ministre portaveu ha explicat que la finalitat de l'impost “no és recaptatòria” sinó que pretén promoure que aquelles persones que tenen un habitatge que està sense habitar pugui ser posat al mercat de lloguer per mirar de pal·liar la problemàtica que envolta aquest àmbit d'accés a l'habitatge. El gravamen serà de 5,05 euros per metre quadrat de superfície útil. La llei també preveu algunes excepcions: com que siguin habitatges de segona o tercera residència amb finalitats familiars, que l'habitatge estigui a la venda, que siguin bens immobles relacionats amb activitats econòmiques o domicilis fiscals o socials.



Per tal d'evitar picaresques, el Departament Tributs i Fronteres té la potestat, ha dit Jover, per verificar que es compleix la normativa. “La posada en venta ha de ser efectiva i es faran les verificacions escaients. Estem treballant amb quina metodologia d'inspecció calen per tenir uns mecanismes de detecció vàlids”, ha explicat el dirigent.