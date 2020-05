S’inaugura el centre de carrosseria més gran d’Andorra

Coincidint amb el retorn progressiu de les diferents activitats econòmiques, aquest dilluns obrirà les seves portes el centre de carrosseria més gran del país. La instal·lació ocupa més de 2.000 metres quadrats i s’ubica a l’edifici on anteriorment hi havia el taller Call, a l’avinguda d’Enclar d’Andorra la Vella.

Un responsable de la divisió d’automoció de Pyrénées ha explicat a ANA Economia que “érem conscients que la nostra secció de xapa i pintura era insuficient per donar servei a totes les demandes dels nostres clients”. Amb aquest nou establiment “volem donar resposta als nostres clients i alhora ser el centre de referència en planxa i pintura en el mercat andorrà, no només per als clients de les nostres marques, també per a la resta de marques i vehicles del país”.

La nova instal·lació ocuparà 20 professionals especialitzats en carrosseria i equipament material d’última tecnologia. El centre obrirà tots els dies laborables, de 8 del matí a 6 de la tarda ininterrompudament.