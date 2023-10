Increment en la venda de loteria de Nadal pel pont del Pilar

Andorra la VellaLa venda de loteria de Nadal s'està disparant de manera notable en les administracions del país amb motiu de la visita de milers de turistes espanyols durant el pont del Pilar. La regularització dels punts de venda al Principat, per tant, provoca que Andorra sigui un més dels destins en els quals els turistes aprofiten per comprar els seus dècims de cara al sorteig del 22 de desembre.

I és que, arran del conveni que el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) va segellar amb la Societat Estatal de Loteries i Apostes d'Espanya, s'afavoreix encara més la venda de dècims tenint en compte que les quatre administracions acreditades ja no cobren el recàrrec del 10% en la venda de dècims. Es tracta, doncs, d'un pont ideal per a la venda de loteria donat que Mobilitat preveu per aquests dies l'entrada de fins a 60.000 vehicles al país.

Cal recordar que ja durant l'any passat, quan es va fer el pas definitiu per regularitzar la venda de loteria a Andorra, les quatre administracions de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany van instal·lar els rètols amb el logotip oficial de Loterías y Apuestas del Estado d'Espanya. Així mateix, a banda de la loteria, els establiments també ofereixen participacions en altres premis com la primitiva.

El conveni signat amb el Consell Regulador del Joc especificava, a més, que el pagament dels premis menors es farà als punts de venda a Andorra, mentre que els de més quantitat només es podran cobrar a Espanya i estaran sotmesos al gravamen del 20% sobre premis i apostes. Per la seva banda, Andorra ingressarà un 9,5% de la venda de tots els productes espanyols.