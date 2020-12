La innovació a les empreses, clau per diversificar l'economia

La quarta edició de la jornada Inntec, que se celebra al llarg d'aquest dijous de manera telemàtica, té com a punt central com l'aplicació de les noves tecnologies a les empreses pot suposar una oportunitat per tal de diversificar l'economia andorrana. Durant l'acte de presentació de l'esdeveniment, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha posat en relleu que "les noves generacions cada vegada estan més focalitzades en l'economia digital", i gràcies a la fusió entre la innovació i l'emprenedoria es poden concretar projectes reals "que ens facin avançar com a país", a banda de contribuir a "captar i retenir talent". Així, el ministre ha reconegut els esforços que s'estan fent en aquest sentit des del sector privat i també per part de l'administració, que juntament amb una oferta formativa, són els elements que han de permetre detectar "les mancances existents al teixit empresarial" i les necessitats que cal implementar "per continuar diversificant-se". En aquest procés de millora, ha dit, hi ha dues institucions "amb un paper important en la transformació i millora tecnològica del país", com són FEDA i Andorra Telecom.

La jornada, organitzada pel clúster de la innovació i les noves tecnologies Actinn, i amb el patrocini de Crèdit Andorrà, FEDA, Andorra Telecom i Actua, també s'ha centrat a explicar com el valor de les empreses en l'actualitat es mesura a partir de la capacitat de distribuir, generar i enviar molt més ràpid qualsevol material amb què es treballi. El president del clúster, Albert Moles, ha explicat que "estem treballant en projectes de creixement d'empreses i l'objectiu és mantenir el teixit empresarial i que l'economia creixi". Es tracta per tant, d'un dels elements sobre els quals des d'Actinn es vol donar una major visibilitat, parlant de tots els canvis tecnològics de manera oberta "i passar el missatge que la tecnologia només és una eina, ja que s'ha de tenir en compte el model de negoci". Així, la diversificació de l'economia ha d'arribar gràcies a un canvi en la manera de treballar, ja que "el futur és l'eficiència, l'optimització i la capacitat de fer les coses de manera diferent captant molt més valor amb uns costos molt més reduïts".

Amb un centenar d'inscrits, la jornada comptarà al llarg del dia amb les ponències de l'exdirectiu de PayPal i col·laborador d'Alibaba, Fernando Aparicio, que explicarà com està evolucionant el món dels negocis B2B (bussiness to bussiness), així com les estratègies de venda en línia a través de 'marketplaces'; seguidament, la responsable de transformació digital de clients i nous canals de Crèdit Andorrà, Sandra Sancho, parlarà del futur dels pagaments de la mà de PaiXpert; en tercer lloc, el directiu d'Ibermàtica a Catalunya, Xavier Tejero, i el responsable d'automatització i eines de supervisió a Andorra Telecom, Albert Alegria, faran una ponència sobre l'automatització dels processos via 'bots', i per últim, Lluís Serra, professor de comerç electrònic, reflexionarà sobre com les empreses poden emprendre la metamorfosi que necessiten per ser més eficients en l'era digital.

En relació amb l'economia digital, Gallardo ha indicat que els serveis "és un dels principals sectors en els quals es focalitzen molts projectes", tot i que no és l'únic. En l'actualitat, i parlant des del punt de vista legislatiu, el titular d'Economia ha explicat que un dels àmbits en els quals més avançats es troba el país és en el sector dels 'eSports', i s'espera que l'aprovació de la llei que ho regula pugui entrar a tràmit parlamentari el 2021. En el mateix punt es troba la legislació sobre l'aplicació del 'blockchain', amb la qual es té la voluntat d'aprovar la seva regulació l'any vinent. Entre els àmbits més endarrerits hi ha la cultivació del cànnabis per a ús terapèutic i "el sector del cinema és el que tenim més pendent". Malgrat que des del Govern es creu que no es podrà ser capdavanter en tots els projectes, "tenim l'obligació d'explorar-los i trobar on podem ser competitius".