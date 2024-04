Inseguretat jurídica i desincentiu del lloguer: les crítiques dels propietaris a les mesures de Govern

Andorra la VellaLes mesures anunciades aquest dijous per l'executiu amb el propòsit d'augmentar l'oferta de pisos disponibles i alleugerir la tensió del mercat de l'habitatge ha aixecat una forta polèmica. Des de l'Associació de Propietaris de Béns Immobles, les valoren negativament, tal com recull RTVA. Un dels arguments que aporten és que generen inestabilitat jurídica. Tanmateix, consideren que són intervencionistes i desincentiven el lloguer. Defensen que cal treballar en un marc estable i proposen que les mesures que s'apliquin es duguin a terme des del punt de vista de fer segur i rendible llogar un pis, però no com a mesures de càstig.