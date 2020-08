El nou pla de control fiscal preveu inspeccions exhaustives de vehicles particulars a la frontera

El ministre de Finances, Eric Jover, juntament amb el director general de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, han presentat aquest dilluns el programa anual d’actuació del departament. Una de les mesures més destacades per a la millora del control fiscal al país és l’aplicació de controls exhaustius de vehicles particulars, a més del transport públic o privat de persones, per identificar mercaderies que puguin ser objecte d’importacions.



Segons ha explicat Jover, s’està desenvolupant un procediment declaratiu específic per a les importacions en règim de viatgers particulars, quan es tracti de mercaderies sense caràcter comercial ni ànim lucratiu. El futur sistema, que podria començar a funcionar a finals d’any, permetrà que els declarants no hagin d’esperar l’obertura de les oficines duaneres i puguin fer la gestió els 365 dies de l’any, a qualsevol hora. Tot i això, el ministre ha afirmat que a partir de setembre, aquestes inspeccions duaneres ja començaran a realitzar-se.



L’objectiu és que “les persones que es descompten els impostos dels estats veïns compleixin amb les obligacions tributaries del país”, ha recalcat Jover, que també ha recordat que, “en el cas d’haver-se aplicat el ‘tax free’, a partir de 300 euros és obligatori presentar-se a l’oficina duanera a declarar la mercaderia, i encara que no s’hagi fet la deducció, a partir de 900 euros també hi ha l’obligació de complir amb la responsabilitat tributària”. Amb la mesura, el Govern espera que hi hagi menys frau fiscal, que es recapti “el que legalment està establert”, i que millori la competència dels comerços andorrans.



Duaners armats

En relació amb la duana andorra, el director general de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, ha detallat que generalitzaran el port d’armes de foc a tot el col·lectiu de la Duana. “L’activitat de control a la frontera comporta certs riscos, i vist l’estat actual del món, amb un augment generalitzat de la inseguretat, s’ha cregut necessària aquesta decisió, que era una demanda reiterada dels funcionaris del departament”, ha explicat Hinojosa. Tal com ha declarat el director, “és un procés llarg i ambiciós” i hi ha la intenció que a finals d’any tot el personal hagi fet la formació requerida per al port d’armes de foc.