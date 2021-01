L'interès per viure a Andorra es dispara un 99% al 2020

Les xifres referents a l'habitatge que mostra un dels portals espanyols de referència del sector immobiliari, Idealista, refermen un dels dèficits estructurals que pateix el país els darrers anys: les dificultats per accedir a un pis que, a més, es veuen agreujades per l'interès creixent dels ciutadans espanyols en establir-se al Principat. La cerca per comprar un habitatge a les Valls s'ha disparat un 99% al 2020, més que a qualsevol regió espanyola, segons aquest portal immobiliari. Les restriccions de mobilitat han fet que les xifres d'Idealista hagin augmentat considerablement els darrers mesos, perquè molts inversors han operat de manera telemàtica. Afegeixen que a la capital del país, Andorra la Vella, l'habitatge més barat, un estudi de 35 metres quadrats, costa 111.000 euros, mentre que els més cars s'enfilen fins als sis milions.



Alguns mitjans espanyols, com libremercado -de Libertad Digital-, s'han fet ressò d'aquestes dades i han trobat una explicació a aquest augment per la gent que, empesa per la baixa fiscalitat del país, ha decidit canviar de residència i traslladar-se a l'altra banda de la frontera del riu Runer.